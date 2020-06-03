Топ-5 авто, які іржавіють після покупки

Ці автомобілі страждають від іржі сильніше інших

Одна з головних проблем автомобілів – іржа, яка з часом робить кузов дірявим. Експерти склали список авто, які гниють швидше за інших. У всякому разі, на території України.

Hyundai Creta. Незважаючи на те, що цей кросовер дуже популярний, його лакофарбове покриття призводить до того, що вже через півроку після купівлі машини на ній з’являються ознаки іржі. Це стосується не тільки іржі на місці подряпин, так що доведеться розщедритися, щоб тримати автомобіль в хорошому стані.

Geely Emgrand X7. Сучасні моделі китайських авто стали набагато комфортніше і надійніше. Але якість металу помітно страждає. Марка цієї машини вже через рік з’являються плями іржі, так що з продажем авто можуть бути проблеми вже через кілька років.

Nissan Almera. Загалом, у цієї марки Nissan дуже хороші характеристики. Але екземпляри для європейського ринку не відрізняються стійкістю металу і схильні до корозії, особливо восени та навесні, коли погода починає різко змінюватися.

Opel Astra. Ці машини вважаються якісним продуктом, але власники Opel знають, що ці авто швидко іржавіють. Особливо машини 2005-2012 років випуску. Передусім страждають капот, днище, арки, так що варто запастися цими елементами авто.

Mazda 6. Багатьох приваблюють технічні характеристики і привабливий дизайн. Однак, довговічність сильно страждає. Настійно рекомендуємо зберігати авто на критій автостоянці.