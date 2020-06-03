Погроми в Америці покриють репресії в Росії?

Кремлівська пропаганда по-радянськи смакує заворушення в США. І ними ж виправдовує наш домашній охоронний свавілля.

Гарячі машини, ланцюги атакуючих силовиків, борці за праве діло з закритими обличчями і чимось вогнепальною в руках — усе це відтворюється російськими провладними медіаресурсами з тим же захопленням, з яким їх радянські попередники знайомили наших людей з американськими жахами минулого століття.

Різниця — в нюансах. Сьогодні в казенних репортажах із США трохи більше показного об’єктивізму, за яким, однак, простежується своєрідний гумор: «В центрі Атланти обурені безкарністю поліцейських громадяни влаштували погром у штаб-квартирі CNN. Вони розбили скляні стіни офісу і розмалювали логотип телекомпанії образливими гаслами».

Лише добре поінформована частина нашої публіки вловить єхидний підтекст. Колектив цього телеканалу, полеглого жертвою «обурених громадян», з давніх пір на ножах з путінським іншому Трампом. І саме зараз, після спроби пов’язати заворушення з якимись російськими підбурюваннями, Трамп обізвав CNN лузерами, виробниками фейків і китайськими найманцями.

Не будучи особливим шанувальником американського президента, скажу, що теж сумніваюся в здатності вітчизняних пропагандистів дистанційно організувати погроми такого масштабу. Як і в іншому розхожому поясненні заворушень штатовскими антитрампистами — що корінь всіх бід в інституційному расизмі білих. Для розтрощення якого досить нібито обрати кандидата-демократа на осінніх президентських виборах.

Не знаю, чи таким вже усепроникаючим є в сьогоднішній Америці панування білого протестантського меншини. Але якщо це панування за вісім років правління не зумів зломити сам Барак Обама, то навряд чи таке завдання по плечу колишньому віце-президенту, літній і не дуже розумному Джо Байдену. Хоча його шанси змінити Трампа і вважають непоганими.

Втім, все це труднощі далекої заморської держави.

Оскільки для СРСР Америка сорок років була головним геополітичним та ідейним ворогом, зображення тамтешніх жахів з обов’язковим включенням розповідей про поліцейських жорстокості було у нас колись щоденним пропагандистським стравою. І зараз раптом знову їм стало, ніби й не минуло стількох десятків років.

При одній важливій особливості. Середнього радянській людині навіть в голову не приходило зіставляти американську полицейщину зі своєю домашньою. Те, що «у них» гвинта яких-небудь громил, які намагалися прорватися до Білого лому, — це обурливо. А те, що «у нас» відправляють у колонію інтелігента, який вийшов на Червону площу з плакатом, — зрозуміло само собою. Не порівнювати ж. «Вони» і «ми» були двома абсолютно різними світами, які в радянських умах не перетиналися.

Тепер перетинаються. Близькі до начальства телеболтуны і Telegram-агітатори сьогодні не тільки обурюються і зловтішаються, але й самовдоволено наставляють співгромадян. Ви, мовляв, ображалися на те, що вас влітку лише били на вулицях, а потім відправляли під арешти, — так подивіться, як у вашої улюбленої Америці з незадоволеним шпарять гумовими кулями.

І не кажіть, що ви протестували мирно, а вони — ні. Хто сьогодні кине в росгвардейца стаканчик, завтра обов’язково піде кидати гранати і грабувати крамниці. Саме так пояснював репресії наш вождь — і зараз, переглядаючи американську хроніку, розмірковує, ймовірно, про те, наскільки він був правий.

Радянське керівництво для виправдання своїх репресій зовсім не потребувало посиланнях на західний охоронний досвід. Наше — потребує. Ще недавно лякали наслідками дій французьких «жовтих жилетів». Тепер, і з набагато більшою пристрастю, міркують про кошмар американських погромів.

Невже ви хочете, щоб було як в Америці? Якщо ні, то не дивуйтеся, що припиняється будь-який ваш рух. Не скаржтеся на арешти журналістів за одиночні пікети. Так, раніше таке дозволяли, а тепер не будемо. Америка на багато чого відкрила нам очі!

Але при всьому своєму напруженні, охоронний екстаз закамуфльований такою офіційною відстороненістю.

«У нас своя порядок денний і, слава богу, того, що відбувається в Америці, у нас не відбувається. Перевищення повноважень поліцейськими — це тема, яка суворо регулюється відповідним законодавством і службовими інструкціями. Я не можу погодитися, що ця тема зараз настільки гостра в нашій країні. Ніяких паралелей ми тут не бачимо».

Так говорить прес-секретар Пєсков. І говорить не дарма. Адже як раз на цьому тижні в Єкатеринбурзі співробітники СОБР ловили людини, підозрюваного у крадіжці шпалер, і вбили його нібито при спробі опору.

Схожість з історією загибелі Джорджа Флойда гранично близьке. Але не підлягає обговоренню. І спікер Кремля охоче пояснює, чому: «Ми не знаємо з вами достеменно, що там сталося, і, не знаючи, яким чином це обговорювати або коментувати було б невірно».

Це ті самі слова, які ні в якому разі не може сказати про справу Флойда ні один помітний американський політик. Інакше його кар’єрі кінець.

Тамтешні верхи гризуться між собою, намагаються поставити криза собі на службу, але зам’яти його ніяк не можуть. Наші верхи уявляють, ніби зможуть зам’яти що завгодно, а в чужих кризах шукають лише нові підтвердження своїм нав’язливим страхам і репресивним нахилам.