Злодія в законі «Кобу Руставського» відпустили на волю

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт щодо 46-річного уродженця Грузії Кобі Шемазашвілі, який відомий у статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Коба Руставський». Відповідне рішення в середу, 3 червня 2020 року, ухвалила колегія у складі головуючого Ігоря Паленика, а також суддів-учасників Масенка Дениса та Віктора Глиняного, повідомили Dетектив-Info ” у прес-службі установи.

«Змінили запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт до вирішення питання прокуратурою щодо екстрадиції», — наголосили в суді.

Поінформоване джерело Dетектив-Info додає, що розгляд апеляції на екстрадиційний арешт Шемазашвілі 3 червня відбувався за відсутності представника державного обвинувачення.

«Прокурор відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва Павло Рак раніше тричі зривав слухання своїими неявками, сьогодні він також не прибув до палацу правосуддя», — вказує наш інсайдер.

У прес-службі прокуратури Києва автору з приводу відповідних дій Раку (відводу якого, до слова, під час розгляду скандального питання про запобіжний захід у суді першої інстанції раніше домагалися адвокати «Кобі Руставського») повідомили, що неприбуття Павла Олександровича в засідання було зумовлено поважними причинами.

«Двічі в дні, на які призначалися слухання у цьому провадженні, прокурор брав участь у розгляді інших справ. Ще одного разу — перебував у відпустці. Альо шкірного разу ми повідомляли суд про поважні причини неявки та просили не проводити засідання без участі прокурора. Замінити його просто немає кім — саме він проводити екстрадиційну перевірку та має представляти обвинувачення в суді», — розповідає Dетектив-Info спікер прокуратури столиці Надія Максимець.

Як би там не було, але джерело нашого видання в правоохоронних структурах наголошує на «невипадковість» ухвалення рішення про звільнення «злодія в законі». Та натякає на ймовірну корупційну складову.

«Коридорами прокуратури та поліції ходять чуйні про змащення справи «Кобі Руставського» еквівалентом близько 2 млн. дол., які пропорційно розмазали на шматки хліба сторони, від яких залежало це питання. І це були не рядові виконавці», — резюмує наш співрозмовник.

Зрештою, наразі ухвалене 10 квітня 2020 року слідчим суддєю Шевченківського районного суду Києва Лідією Щебуняєвою рішення про застосування щодо «Кобі Руставського» екстрадиційного арешту з триманням «короля злочинного світу» під вартою, строк якого спливає 8 червня 2020 року, «підкореговано». Та частково задоволена апеляційна скарга адвокатів Шемазашвілі, які домагалися його звільнення на всіх етапах після затримання достойника.

Раніше на сторінках Dетектив-Info ми розповідали, що уродженця Грузії було затримано на столичних Осокорках 1 березня поточного року. Цього злодія в законі за поданням піренейських силовиків від 12 лютого 2016 року оголошено в міжнародний розшук за звинуваченнями у відмиванні коштів та причетності до організації вбивства (ст. ст. 139, 301, 515 КК Іспанії) на території Франції ще одного «короля злочинного світу» — Володимира Джанашія на прізвісько «Ладо».

Стосовно Шемазашвілі було застосовано спочатку тимчасовий, а згодом екстрадиційний арешти. У свою чергу, адвокати «Кобі Руставського» взялися оскаржувати такі рішення та намагалися заблокувати видачу достойника владі Іспанії через суд.

Окрім юридичного підгрунтя історія Шемазашвілі отримала додаткового «злодійського забарвлення». Після його затримання в Києві на українську землю перекинулося давнє протистояння ворогуючих кланів «королів злочинного світу», через що «Кобу Руставського» його союзникам довелося «ховати» на так званій «червоній зоні» (з деталями цієї саги можна детально ознайомитися в матеріалі «Стидоба через Кобу»).