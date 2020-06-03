Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, – Резніков

Київ майже завершивши формування групи представників окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” сказавши віцепрем’єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

“Ми вже майже завершили консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у ТКГ”, – сказавши він.

Резніков уточнивши, що кількість їх ще не визначена: це може бути як 8, так і 16 осіб, залежно від порядку денного та з урахуванням того, що в рамках ТКГ працює 4 робочі групи.