Коломойський став дідом: дочка народила двох хлопчиків

У вівторок, 2 червня, 35-річна дочка бізнесмена Ігоря Коломойського Анжеліка народила двійню. Олігарх став дідусем відразу двох хлопчиків.

Про це в ефірі програми «Hard c Влащенко» повідомив член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця, відео оприлюднено в YoTube.

«Ми вчора бачилися. У нього вчора народилися два онуки. Його дочка народила. Два!», — сказав Палиця, відповідаючи на запитання ведучої, чи часто бачиться з Коломойським.

Те, що 67-річний бізнесмен 2 червня став дідусем, підтверджують і джерела «Країни» в оточенні одигарха. Батьком дітей став новий коханий Анжеліки Коломойської, з яким вона проживає у цивільному шлюбі.

За інформацією «Країни», пологи пройшли в Женеві.