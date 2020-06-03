10 учасників стрілянини в Броварах обрано запобіжний захід: ватажка «Виху» заарештували

Ще 10 передбачуваним учасникам стрілянини у Броварах Київської області в середу, 3 червня, обрали запобіжний захід.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Небитов. Він також показав знімки фігурантів розслідування, зроблені в залі Шевченківського суду.

Прес-служба МВС наголосила, що мова йде про учасників ОЗГ «Журавлі», затриманих 2 червня. Тоді поліцейські в Києві, Ірпіні та Броварах зловили 13 учасників збройного конфлікту.

Станом на 21:00 Шевченківський районний суд Києва заарештував терміном на 60 діб без права внесення застави вісім чоловік, у тому числі організатора, кримінального авторитета Віктора Журавля («Журавель» або «Виха»).

Підозрювані у стрільбі в Броварах

Facebook/Андрій Нєбитов

Одному фігуранту перестрілки обрали утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 тисяч 300 гривень, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

Підозрювані у стрільбі в Броварах

Facebook/Андрій Нєбитов

Всім затриманим чоловікам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 257 (Бандитизм) КК України. Також 12 особам оголошено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство (ст. 15 год. 2 ст. 115).

Затримані учасники ОЗУ

twitter.com/AvakovArsen