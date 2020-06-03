Байден виступив з потужною промовою: Трамп перетворив Америку на полі битви

З-за старих образ і нових страхів президент США Дональд Трамп перетворив країну в поле битви. Про це на зустрічі у Філадельфії заявив колишній віце-президент і кандидат на найвищу посаду в державі на осінніх виборах від Демократичної партії Джо Байден.

За його словами, настав час розібратися з системним расизмом.

«Ми в битві за душу цієї нації», — сказав він.

Байден заявив, що він засуджує застосування сили правоохоронними органами проти протестуючих біля Білого дому.

«Коли мирні демонстранти за розпорядженням президента розганяються біля порога Білого дому з використанням сльозогінного газу і гранат, заради фотосесії в одній з самих історичних церков… Президент більше зацікавлений у владі, ніж в принципах», — додав він.

Кандидат у президенти порадив чинному главі Білого дому не розмахувати Біблією, а читати її хоча б час від часу. Тоді, вважає він, Трамп міг би чогось навчитися.

За його словами, Трамп «перетворив країну на полі бою, роздирають старими образами і свіжими страхами».

«Він думає, що розкол йому допоможе. Його нарцисизм став більш важливим, ніж благополуччя країни, за яке він відповідає. Цей президент сьогодні є частиною проблеми і посилює її, він поглинений своїм сліпучим его», — зазначив він.

У тому випадку, якщо Байден переможе на виборах, то, як запевнив політик, він почне «давно назрілі конкретні зміни», зокрема реформу поліції.