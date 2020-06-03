На кону $5 млрд: у МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

Міжнародний валютний фонд планує розглянути нову програму фінансування stand-by для України.

Засідання ради директорів, на якому буде розглянуто це питання, заплановано на 9 червня, передає Інтерфакс. Це нова 18-місячна програма обсягом SDR 3,6 млрд, що еквівалентно 5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на допомогу Україні у боротьбі з наслідками COVID-19.

У МВФ визначили дату розгляду нової програми для України

imf.org

«Новий SBA спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки шоку COVID-19, одночасно консолідуючи зроблені до сьогоднішнього дня досягнення і просуваючи вперед важливі структурних реформ з метою зменшення основних вразливостей», – прокоментувала досягнута угода Іванна Владкова Холлар, яка очолювала команду співробітників МВФ в переговорах з Україною.

Перший транш у розмірі 1,9 млрд доларів планується виділити відразу ж після схвалення програми радою директорів.