«Права» по-новому: процес отримання водійських прав кардинально зміниться

Народні депутати пропонують внести серйозні зміни в процес отримання водійських прав. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект.

Автори цього законопроекту пропонують навчати водінню автомобіля на дорогах загального користування тільки після здачі теоретичного іспиту. Ця норма є і зараз в ПДР, але її далеко не завжди виконують.

Крім того, пропонується ввести інститут екзаменаторів з водіння. Ці уповноважені особи будуть нести персональну відповідальність за висновок про те, що людина, який здав іспит, готовий до безпечного водіння машин. Тобто підвищується відповідальність екзаменаторів. Правда, поки не дуже зрозуміло, що з ними буде, якщо їх випускники стануть порушити ПДР.

Теоретичну частину ПДР можна буде навчати дистанційно, без обов’язкового відвідування автошколи. Практичну частину іспиту пропонується фіксувати відеокамерами, щоб потім три роки зберігати матеріали.

Автори законопроекту вважають, що завдяки всім цим і іншим нововведенням автошколи будуть краще готувати водіїв, і стане практично неможливо «купити» водійські права.