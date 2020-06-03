Рейтинг “найчистіших від коронавірусу областей”: на перше місце вийшла Полтавщина

Полтавська область випередила Луганщину в списку областей, де зафіксовано найменше активних випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО станом на середу, 3 червня. За попередню добу на Полтавщині діагностували 1 новий випадок зараження COVID-19, одужали – 4 особини, ніхто від коронавірусу не помер.

При цьому за весь час було виявлено 272 людини з “короною”, померли – 13, одужали – 253. Відтак у цій області – лише 6 активних випадків коронавірусу.

Власне, це кількість хворих людей, вже без тих, хто одужав чи помер. У Луганській області стало 9 активних випадків. За весь час тут захворіли, і це було підтверджено лабораторними тестами, 49 людей, одужали – 40 (за добу виявлено 2 нових хворих). Далі в списку – Херсонщина (15), Сумщина (23), Донеччина (64). Черкащина, де виконком обласного центру перший в Україні достроково послабив карантин і “чинив опір” центральній владі – на високому шостому місці в “рейтингу чистоти від коронавірусу”: 80 активних випадків. Також у першій десятці – Кіровоградщина (94), Миколаївщина (106), Чернігівщина (134) та Запорізька область (192).

На іншому полюсі списком, із найбільшими значеннями масиву “діючих” хворих – м. Київ (2308, за добу +24 активні випадки), Чернівецька область (2278, -8) та Львівщина (1314, +76). Варто зауважити, що інфографіка за активними випадками “ковіду” дещо відрізняється від “традиційного” вигляду коронавірусної статистики по Україні, яку подає Центр громадського здоров’я МОЗ і яка опирається на загальну кількість випадків COVID-19, виявлених за всі три місяці епідемії.

У графіці ЦГЗ погано корелюється позитивний показник статистики – число одужань по областях, а також нівелюється відмінність регіонів за періодами “коронавірусних атак”.

Тобто ті області, де було багато хворих на “корону” півтора-два місяці тому, але які дедалі більше одужують, тут позначаються так само, як і області, котрі раніше трималися, а зараз стали новими вогнищами інфекції. Приклад: Івано-Франківщина – Львівщина.