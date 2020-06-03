Назвали причину смерті зірки саги «Сутінки»

Стала відома причина смерті актора фільму “Сутінки” Грегорі Тайрі Бойса і його дівчини.

В середині травня виконавець ролі однокласника Белли Свон – Тайлера Кроулі – у фільмі “Сутінки”, 30-річний Грегорі Тайрі Бойс, був знайдений мертвим у своїй квартирі в Лас-Вегасі. Разом з ним було виявлено і тіло його дівчини, 27-річної Наталі. Точні причини їх смерті тоді не повідомлялися, були лише непідтверджені дані TMZ, нібито поруч з тілами молодих людей був виявлений якийсь білий порошок.

Сьогодні коронер округу Кларк, штат Невада, Джон Фаденберг озвучив результати хіміко-токсикологічної експертизи: Грегорі і Наталі померли від передозування кокаїну і фентанілу.