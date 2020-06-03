Ауфвідерзеєн: «АвтоВАЗ» пішов з ринку Євросоюзу

Бренд Lada російського автогіганта «АвтоВАЗ» покинув ринок Євросоюзу через посилення екологічних стандартів викидів. Про це «Газете.Ru» розповів європейський генеральний дистриб’ютор Lada, а також підтвердили в компанії «АвтоВАЗ». Фінансові втрати від втрати європейського ринку незначні для «Автовазу», але куди відчутніше репутаційні втрати для країни – автомобілі Lada поставлялися в Європу з часів СРСР і були одним з найскладніших радянських, а пізніше російських товарів, відзначають експерти.

Європейські дилери припинили отримувати автомобілі Lada, остання партія була відвантажена зі складу ексклюзивного імпортера «Автовазу» в Німеччині в березні цього року, а нових машин вже не буде. Про це «Газете.Ru» повідомив генеральний дистриб’ютор «Автовазу» в Європі Lada Automobile GmbH Deutschland.

«Зараз у нас на складі залишилося лише кілька машин Vesta в стандартних комплектаціях. Інші машини вже розпродані нашим рітейлерам. У минулому році «АвтоВАЗ» казав, що буде поступово скорочувати поставки, тепер їх більше немає і не буде. Повідомляли, що через три роки компанія може повернутися, але це навряд чи можливо», – розповів «Газете.Ru» представник Lada Deutschland.

За словами співрозмовника, ймовірність повернення «Автовазу» з брендом Lada виключається з-за нової маркетингової політики альянсу (прийнята як відповідь на «коронакризис») Renault-Nissan-Mitsubishi, складовою частиною якого є «АвтоВАЗ».

Згідно з новою доктриною, Renault і його бюджетний бренд Dacia займуть домінуюче становище на ринку Європи, в той час як інші учасники альянсу зможуть бути присутніми на цьому ринку, тільки якщо їх моделі не конкурують з цими брендами. У Росії моделі російської компанії як раз перетинаються з продукцією Renault за ціною.

«Я не знаю чи зможуть вони повернутися на європейський ринок через три роки, але зараз немає ні єдиного шансу, що у них це вийде»,

— зауважив представник генерального дистриб’ютора Lada в Німеччині.

У Lada Deutschland повідомили, що в увазі втрати дистрибьюторства Lada компанія змушена перейти на продажі китайських електрокарів BAIC та JAC, а також електротехніки SeaDoo. В компанії «АвтоВАЗ» підтвердили інформацію про те, що поставки автомобілів в Євросоюз припинені.

«Ми вже давно заявили, що йдемо з Європи. Там ввели нові екологічні вимоги, і нам економічно недоцільно інвестувати в доопрацювання двигунів у зв’язку з невеликими обсягами продажів. Що стосується повернення – у віддаленій перспективі це може статися. З якою моделлю – поки говорити зовсім рано», – розповів «Газете.Ru» директор з комунікацій «Автовазу» Сергій Ільїнський.

C початку 2020 року в ЄС діють жорсткі нормативи щодо викиду СО2 – для легкових автомобілів він не повинен перевищувати 95 г/км. Ні один з серійних автомобілів «Автовазу» не відповідає цим вимогам. Очевидно, що машини «Автовазу» ввезені в 2019 році використовували раніше оформлені сертифікаційні документи.

З точки зору доходу «АвтоВАЗ» втратив не дуже багато, але з точки зору іміджу – втрати більш відчутні, вважають експерти. Останні дані по виручці (акціонерне товариство скористалося правом на закриття інформації в 2019 році) «Автовазу» датовані 2017 роком, тоді компанія заробила від продажу машин в ЄС близько 2,8 млрд рублів.

Лінійка Lada в Європі включала моделі Granta, Vesta і 4×4 (Niva).

В Європі ці автомобілі були найбільш доступними поряд з китайськими, приміром, Niva продавалася за ціною 12-15 тис. євро. Але обсяги продажів неухильно падали, у 2018 році російська компанія реалізувала в Європі 5325 автомобілів, переважно в Німеччині. Для порівняння, всього в 2018 році на експорт було відправлено 38 тис. машин Lada.

Зараз всю політику «Автовазу» визначають люди з Renault, навіщо їм просувати в Європі продукцію, яка потенційно конкурує з Dacia і Renault, задається питанням незалежний консультант по автопрому Сергій Бургазлиев.

«Хай трохи, але Lada могла відвоювати ринок у Dacia і Renault, альянс цілком влаштовує, що «АвтоВАЗ» грає виключно на своїй території і трохи на традиційних ринках колишнього СНД», – зауважив Бургазлиев.

За його словами, зараз автомобілі Lada конкурентоспроможні виключно на ринку ЄАЕС, де захищені утилізаційним збором від таких серйозних гравців, як китайські автовиробники і німецький концерн Volkswagen.

Незважаючи на те, що в Європі продавалося мало машин Lada, позашляховик Niva був культовою моделлю для багатьох європейців, вважає автомобільний експерт Сергій Ифанов.

Припинення поставок такого складного російського продукту в Європу – це удар не стільки по репутації окремої автокомпанії, скільки по іміджу всієї країни, вважає він.

«Приміром, «Ниву» поставляли в Європу з часів СРСР, її там використовували поліцейські, єгеря, фермери. Брат Майкла Шумахера Ральф, колишній автогонщик «Формули-1», возить на «Ниві» вино зі своєї виноробні, і з задоволенням публікує її фотографії в соцмережах. Це реально рідкісний утилітарний автомобіль – доказ того, що твоя країна може робити унікальний продукт і продавати його в цивілізованій країні. Мінпромторгу є над чим замислитися», – резюмував Ифанов.