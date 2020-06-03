До стрільби на «7-му кілометрі» в Одесі причетні працівники охоронної фірми

Поліція встановила 5 учасників погрому на «7-му кілометрі»

Поліція встановила 5 активних учасників стрілянини на ринку «7-й кілометр» в Одесі, яка сталася вранці 2 червня. До стрільби причетні працівники однієї з охоронних фірм.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

Зараз правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію встановлених дій правопорушників. Також ведуться пошуки інших причетних до злочину.

Поліція відкрила ще дві кримінальні провадження за фактом стрілянини на ринку, а саме за ст 194 (умисне знищення і пошкодження майна) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.