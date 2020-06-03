Провідні країни Європи об’єдналися для пошуку вакцини від коронавіруса

Нідерланди, Франція, Німеччина та Італія заявили про створення «Альянсу інклюзивних вакцин» для співпраці у сфері пошуку більш ефективних вакцин від коронавіруса та інших поширених захворювань, а також поширення доступних для населення препаратів.

Про це повідомляє прес-служба Моз Нідерландів.

«Щоб якомога швидше отримати вакцину проти коронавіруса, країни вкладають великі кошти в різні дослідницькі ініціативи. Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди переконані, що успішний результат вимагає спільної стратегії та інвестицій. Країни домовилися сформувати «Альянс інклюзивних вакцин». В даний час прискорення процесу розробки та забезпечення доступу до ефективної вакцини є однією з найбільш актуальних проблем в усьому світі», — зазначено в повідомленні

Об’єднання дозволить вченим країн-членів альянсу швидше ділитися актуальною інформацією, удосконалювати вже наявні вакцини, а договори з фармацевтичними компаніями дозволять зробити вакцини широкодоступними не тільки серед країн Європи, але й бідним державам, подібно Африці.

Кількість членів альянсу не обмежена, тому всіх бажаючих в ЄС запросили приєднатися до ініціативи і, отримавши свої привілеї, виконати умови співпраці. Також планується залучити Європейську комісію.

Як відомо, зараз у світі створюється близько 130 вакцин від коронавіруса. Мінімум 10 з них вже проходять клінічні дослідження.