Проти Google подали позов на 5 млрд доларів, з-за збирання даних у режимі «інкогніто»

Google звинуватили в зборі даних користувачів в режимі “інкогніто”, відповідний груповий позов поданий у федеральний суд міста Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

Позивачі вимагають п’ять мільярдів доларів за те, що корпорація, як вони стверджують, через Google Analytics, Google Ad Manager і інші програми і плагіни збирає дані, навіть якщо користувач знаходиться в режимі “інкогніто”.

Це, як стверджують позивачі у скарзі, допомагає Google дізнатися про хобі користувачів, їх звичайних покупках і про “найбільш інтимних і потенційно бентежних речі”, що ті шукають в інтернеті.

Представник Google Хосе Кастанеда сказав Reuters, що компанія відкидає такі звинувачення: “Ми завжди чітко говоримо, що сайти, які ви відкриваєте в режимі інкогніто, можуть збирати дані про вашої активності в інтернеті”.

У скарзі стверджується, що від дій Google постраждали мільйони людей”, які використовували режим “інкогніто” з 1 червня 2016 року. Чому позивачі вибрали цю дату, не пояснюється.

Режим інкогніто вперше з’явився в Safari в 2005-му під назвою “private browsing”; в Google Chrome — у 2008-му, майже відразу після запуску браузера.