Кулеба назвавши компроміси стосовно Донбасу, на які готова піти Україна

Україна готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу і Криму.

Зокрема, влада готова обговорити питання особливого статусу цих територій у межах України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю DW.

За словами Кулеби, ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

При цьому Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами. “Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу “червону лінію” – суверенний контроль над кордоном. І разом ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення”, – заявивши він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.