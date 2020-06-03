Слідом за масками і рукавичками з’явилися черевики, оберігають від COVID-19

Свій слід в історії, схоже, вирішив залишити швець Григорій Луп з трансільванського міста Клуж-Напока. Він створив особливі антивірусні черевики шкіряні з довгим носом для соціального дистанціювання.

Європейський розмір взуття – 75. Якщо дві людини в таких черевиках зупиняться поговорити, вони не зможуть підійти один до одного ближче, ніж на півтора метра.

Швець з 39-річним стажем стверджує, що на створення такого взуття його надихнули клоуни. При всій удаваній громіздкість конструкції їх черевики дуже легкі і цілком зручні. Потрібно тільки трохи змінити ходу, щоб не спіткнутися.

– У сучасній взуттєвої індустрії вже складно придумати що-небудь нове, –прокоментував факт винахід дизайнер Віктор Гора. – Чоловіки ходять на підборах, чоловіки носять кросівки під штани, а коли до тренду додається ще й ідея багатофункціональності предмета одягу, він може стати мегапопулярним. Але мені здається, тут це не той випадок. Шкіряне взуття – не сандалі. Вона може бути досить важка. Навряд чи приживеться така клоунада».