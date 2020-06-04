ЦВК пояснив, чому не можна агітувати проти поправок до Конституції

Закон про голосування по Конституції не передбачає агітацію за або проти поправок, тематичні білборди та телевізійні ролики — це не агітація, а «інформування» громадян. Про це секретар ЦВК Майя Гришина розповіла РБК.

За її словами, інформуванням про проведення голосування займаються ЗМІ та виборчі комісії.

Раніше учасники кампанії «Ні» направили в ЦВК лист, вимагаючи надати їм можливість провести агітацію проти внесення поправок до Конституції. У листі наголошується, що на телевізійних каналах, вуличних білбордах вже давно йде агітаційна кампанія, в рамках якої росіян закликають підтримати вносяться поправки. Однак прихильники протестного голосування досі не отримали можливості висловити свої аргументи і закликати громадян голосувати проти поправок.

Гришина пояснила, що матеріали на білбордах і ролики на телебаченні вважаються інформаційними матеріалами, а не агітаційними. «ЦВК презентував свої інформаційні напрацювання і буде продовжувати інформувати учасників голосування», — додала вона. Секретар ЦВК також зазначила, що поки не бачила обігу.