У Львівській області підтвердили ще дві смерті від COVID-19

У Львівській області підтвердили ще дві смерті людей, інфікованих коронавірусом. Про це повідомила заступник міського голови Львова та керівник міського штабу з протидії коронавіруса Галина Сличная.

За інформацією видання, відомо, що одна пацієнтка — мешканка Жовківського району, 1947 року народження, перебувала на лікуванні в реанімації Львівського обласного госпіталю для ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи з 30 травня.

Інша пацієнтка — мешканка Яворівського району, 1965 року народження, перебувала на лікуванні в реанімації Львівського обласного госпіталю для ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Це вже 62 смерті від ускладнень, викликаних COVID-19.

«Львівська міська рада висловлює співчуття рідним і близьким», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 08.00 у Львові та Львівській області підтверджено 1830 випадків інфікування коронавіруса. 457 пацієнтів одужали.