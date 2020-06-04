«Хто його звільнить, він же пам’ятник!»: у Раді висловилися за відставку Авакова і рішеннях Офісу президента

Вчора, 2 червня, під час засідання Верховної Ради фракція «Голос» почала збирати голоси під постановою про можливості розглянути питання звільнення Авакова з посади голови МВС, але зі 150 необхідних підписів вдалося зібрати лише 50. При цьому низка депутатів не вірить в принципі у відставку міністра.

Про це інформує Диалог.UA, посилаючись на матеріал видання «Літери».

Як заявив один з нардепів від «Слуги народу» стосовно Авакова:

«Хто його звільнить, він же пам’ятник».І низка нардепів з ним згоден. Відзначається, що проти глави МВС активно виступає нардеп Євген Шевченко, який має проросійську позицію і навіть віщав на ростб. Однак шансів на її призначення практично немає.

Всередині «Слуги народу» зазначають, що низка нардепів дійсно виступає проти Авакова, однак всерйоз дане питання не обговорювалося ні на закритих зустрічах фракції, ні з Офісом президента. Відзначається, що Банкова не реагує на ситуацію по міністру і Зеленський поки не висловив жодних переваг. 5 червня Аваков має виступити в Парламенті, і джерела підкреслюють, що після цього президент прийме рішення.

Нагадаємо, що 2 червня в Україні нардепами партії «Голос» був запущений масовий флешмоб в підтримку рішення щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони закликали виборців тиснути на депутатів. Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков був викликаний раніше у Верховну Раду для того, щоб з’ясувати проблемні моменти в системі МВС і відповісти на питання нардепи щодо скандалів.