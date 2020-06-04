У військовій частині в Києві спалах коронавіруса

У військовій частині Києва зафіксували спалах коронавіруса – там вже 27 інфікованих.

Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

З 27 заражених п’ять осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі ” ГВКГ, інші знаходяться на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

“Представники Медичних сил Збройних Сил України провели ряд заходів по підтриманню належного санітарного та епідемічного благополуччя на об’єктах військової частини А0105.

Силами і засобами регіонального санітарно-епідеміологічного управління здійснено заключна дезінфекція в осередку захворювання площею 1800 квадратних метрів. Медичною службою військової частини проведена активна робота по виявленню можливих контактних осіб та їх ізоляція. Також відібрано понад 150 зразків біологічного матеріалу для лабораторного дослідження методом ПЛР”, – йдеться в повідомленні.

Командиру військової частини було вручено припис про проведення протиепідемічних заходів з метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.