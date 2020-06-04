Допоміг Америці: Трамп розповів, чому запросив Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп пояснив своє запрошення російського лідера Володимира Путіна на саміт «Групи семи» тим, що РФ допомогла Америці з нафтовою промисловістю. Про це повідомляє Fox News Radio.

«Що він (Путін – Ред.) зробив, щоб повернути довіру вільного світу? Він не залишив Україну. Він не залишив Грузію… Створює хаос у Венесуелі», – запитав журналіст.

На це Трамп відповів, що російський президент допоміг США з нафтовою промисловістю, а завдяки цьому вдасться зберегти мільйони робочих місць в Техасі, Північній Дакоті, Оклахомі та інших штатах.

«Я маю на увазі, що зараз нафта стійка. Я маю на увазі, вона впала до нуля, що все зруйнувало б – і ми втратили б п’ять мільйонів робочих місць. Але немає. Це не питання того, що він зробив. Це питання здорового глузду», – пояснив Трамп.

Також американський президент додав, що найчастіше зустрічі «Групи семи» присвячені саме Росії, тому присутність Путіна полегшить вирішення багатьох питань.

«Проблема в тому, що багато речей, про яких ми говоримо, стосуються Путіна, тому ми просто сидимо без діла, витрачаючи час. Тому просто доводиться закінчувати зустріч, а хтось повинен дзвонити Путіну або домовлятися з Путіним з різних питань…», – зазначив Трамп.