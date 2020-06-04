“Будемо зелених пизд*чить”: листування нардепа Геруса потрапила в об’єктиви журналістів

Журналісти зафіксували листування між нардепом від “Слуги народу” Андрієм Герусом і його колегою по фракції Андрієм Жупаниным.

Відео спілкування вдалося зняти і передати TK Media журналісту Олексію Липовецкому.

Як випливає з листування, Андрій Жупанин, який є членом комітету з питань енергетики і ЖКГ, який очолює Андрій Герус, дорікає його в тому, що той “любить ходити між крапель”. Жупанин додає, що не збирається підписувати “проект по зелених”, а значить “будете тоді з Єфімовим і Совсун пизд*чить зелених” (ймовірно, йдеться про члена депутатської групи “Довіра” Максима Єфімова і нардепа від “Голосу” Інну Совсун. – Ред.). На це Герус відповідає: “Це я між крапель? Тобі одна смс-ка прийшла, на мене трохи інша ситуація, чи не так?”.

Жупанин вказує Герусу на те, що його “кинули”. Нардеп упевнений, що Герусу обіцяли одне, а зараз обдурили. Герус погоджується і вказує, що це тема для окремої розмови з лідером фракції “Слуги народу” Давидом Арахамией.