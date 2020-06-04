Повінь – зміна системи

Menu
Close

Експерти назвали головні модні провали Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото)

04.06.2020

Королівський протокол не любить, коли його порушують

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, неодноразово зачаровувала усіх своїм стилем та вишуканими образами. Намагається не відставати від неї і дружина молодшого брата Меган Маркл.

Але навіть у королівських осіб можуть ставатися проколи. Головні помилки у нарядах Кейт і Меган назвала головний редактор журналу Majesty Інгрід Сьюард, пише The Sun.

Згідно з правилами королівського дрес-коду, на офіційних зустрічах жінкам необхідно з’являтися в капелюшках. Однак в 2018 році на першу зустріч із королевою Великобританії дружина принца Гаррі Меган Маркл прийшла без головного убору. Крім того, за час перебування в королівській родині її неодноразово помічали без колготок, у зім’ятому одязі і з неукладеним волоссям.

Відомо, що королева Єлизавета негативно ставиться до темного лаку для нігтів і просить дружин британських принців обирати світлі відтінки. Незважаючи на це, як Кейт Міддлтон, так і Меган Маркл іноді з’являються на публіці з темним манікюром.

Ще одна “груба помилка” – це те, що обидві герцогині виходили у світ із великими сумками, хоча в королівській родині прийнято віддавати перевагу елегантним мініатюрним аксесуарам.

Крім цього, як Міддлтон, так і Маркл з’являлися на офіційних заходах у нарядах із відкритими плечима, що теж суперечить протоколу. Видання зазначає, що в королівській родині є ще одне правило, яке стосується не тільки естетики, а й зручності: жінки повинні носити туфлі на підборах не вище 15 сантиметрів. Це цілком виправдано з огляду на те, скільки часу потрібно стояти на ногах під час офіційних церемоній. Однак дружина принца Гаррі кілька разів порушувала і це правило.

Ба більше, членам королівської сім’ї забороняється носити рвані джинси, короткі спідниці, та одяг, який просвічується. Також не можна знімати на публіці верхній одяг. Проте герцогині порушували і ці правила. Наприклад, на один із заходів Міддлтон одягла сукню довжини міді, однак через вітер спідниця піднімалася і оголювала її коліна. А Маркл ще до весілля з принцом Гаррі була помічена у джинсах.

Читайте також:   Стала відома країна, громадянство якої можна отримати за 43 биткоина

Однак, усі ці правила вже можна вважати неактуальними для Меган Маркл після того, як їх із Гаррі за власним бажанням позбавили королівських регалій. Зараз Меган готує до друку біографічну книгу, у якій розповість, чому в них із Гаррі не було іншого вибору, окрім як залишити королівську родину.

1. One shall wear tights

2. One shall not flash one’s pins

3. Wear a hat for official engagements

4. Nail polish must always be nude

5. One will not carry a big handbag

6. One will not totter about in stilettos

7. One shall sport a demure necklace

8. One shall not wear wrinkled clothes

9. One shall keep one’s coat on

10. Jeans are only for Scotland

11. One mustn’t have a hair out of place

12. One shall wear correct shapewear

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *