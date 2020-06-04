МЗС РФ вимагає від США припинити сваволю міліції по відношенню до журналістів

МЗС РФ вимагає від влади США вжити заходів щодо недопущення поліцейського свавілля по відношенню до журналістів. Про це сказано в офіційному коментарі відомства.

«З тривогою констатуємо, що ситуація з правами ЗМІ в США погіршується з кожним днем. Обурені безперервним насильством, яке застосовують американські правоохоронці у відношенні висвітлює протести в США міжнародної преси, в тому числі російської», — сказано в повідомленні відомства.

У заяві розповідається про продюсера агентства Sputnik Ніколь Руссел, яка постраждала від гумових куль і розриву спеціальної осколкової гранати для розгону демонстрантів, незважаючи на те, що вона показувала прес-карту.

Напередодні журналісти «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер і Олександр Плющев подали заяву в Слідчий комітет РФ з-за їх затримання 29 травня під час висвітлення одиночних пікетів на підтримку журналіста Іллі Азара.