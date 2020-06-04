Протести в США: В Сент-Луїсі мародери вбили відставного капітана поліції

В місті Сент-Луїс, штат Міссурі, мародерами був застрелений капітан міської поліції у відставці 77-річний афроамериканець Девід Дорн, коли намагався запобігти пограбування ломбарду.

«Протягом ночі ми виробили 25 арештів за різними звинувачення. Також було 55 підприємств, які були пограбовані і понесли матеріальний збиток. В одному з таких підприємств був наш відставний капітан Девід Дорн, який вийшов на пенсію після 38 років роботи. Під час нападу мародерів Дорн забезпечував безпеку об’єкта», – заявили в поліцейському управлінні.

Шеф поліції Сент-Луїса Джон Хейден заявив, що Дорн був «хорошим капітаном», якого дуже любили, а молоді офіцери рівнялися на нього.

Дорн помер на тротуарі перед пограбованим ломбардом у вівторок, 2 червня. Його син розповів, що відставний капітан був батьком для 5 дітей та 10 онуків.

«Дорн був убитий мародерами у ломбарді. Він був одним з тих братів, які віддали б своє життя, щоб врятувати їх, якщо б довелося. Насильство не є відповіддю, будь то громадянин, чи офіцер. RIP Капітан», – написала в Twitter асоціація Ethical Society of Police.

Відреагував на вбивство капітана у відставці і президент Дональд Трамп.

«Найвищу повагу сім’ї Девіда Дорна, Великого капітана поліції з Сент-Луїса, який був жорстоко застрелений нікчемними мародерами минулої ночі. Ми шануємо наших поліцейських, можливо, більше, ніж коли-небудь раніше. Спасибі!» – написав Трамп в Twitter.