Геращенко: В США протестувальники масово вбивають поліцейських. В Україні діємо по-іншому

США після загибелі афроамериканця в результаті зіткнення з конкретним поліцейським спостерігається ефект доміно, коли в країні стає все більше насильства. В Україні все інакше. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

З посиланням на ЗМІ та заяви влади чиновник відзначає, що за останні 96 годин в цій країні пройшла хвиля вбивств правоохоронців, які ніяк не причетні до смерті Джорджа Флойда.

Геращенко навів статистику цих вбивств та обставини загибелі деяких американських поліцейських.

При цьому він висловив надію, що США скоро зупинять потік насильства, мародерства і грабежів. На його думку, нинішня ситуація – наслідок неоперативности і неефективності реакції керівництва силовиків на смерть темношкірого.

«Ми в Україні навчилися діяти по-іншому. Ми не покриваємо поліцейських явно вчинили злочин і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя», — написав він.



