Новим міністром освіти може стати екс-регіонал

Парламентський комітет з питань освіти науки та інновацій сьогодні, 3 червня, повинен розглянути кандидатів на посаду міністра освіти та науки. Серед можливих кандидатів – колишній «регіонал» і наймолодший ректор Сергій Шкарлет, повідомляє «Українська правда.Життя» з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що Шкарлета на посаду міністра освіти рекомендували ректори університетів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

За даними видання, Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від «Партії регіонів», а під час президентських виборів підтримував Віктора Януковича.

Про це він розповідав у своїх інтерв’ю. У 2015 році Шкарлет балотувався у Чернігівська облрада 7-го скликання від Блоку Петра Порошенка (БПП).

«Політичні орієнтири я вибрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів», — говорив він. Також відомо, що в 2010 році Шкарлет був наймолодшим ректором України.

Він очолював Чернігівський державний технологічний університет. Крім того, отримував нагороди в 2013 році від колишнього глави Міністерства освіти Дмитра Табачника.

Раніше екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі писав, що новим міністром освіти може стати доктор фізико-математичних наук Олександра Антонюк. Вона працює заступником директора з наукової роботи в Інституті математики НАНУ. Нагадаємо, міністра освіти Ганну Новосад не влаштував склад нового Кабінету міністрів і вона сама подала у відставку. В даний час обов’язки глави МОН виконує Любомира Мандзій. Після відходу Новосад нардепи пропонували призначити міністром освіти народну обраницю від «Слуги народу» Юлію Гришину.