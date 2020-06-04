Зеленський розповів про ринок землі «для всіх»

Президент Володимир Зеленський в ході візиту в Хмельницьку область в середу, 3 червня, виступив за збереження догосрочной оренди землі іноземцями після запуску ринку.

«Правильно, щоб у всіх була можливість, звичайно ж, купувати землю. Це обов’язково буде після певних рішень. Але при цьому ви повинні також знати, що ми не могли відкрити покупку землі для всіх, включаючи іноземні компанії. Тому що, ви ж самі кажете про рівних умовах. А іноземні компанії мають умови зовсім інші», — зазначив президент. Також він назвав умову для допуску іноземців до нового ринку землі. «Наша стратегія дуже проста.

Ми зробимо спочатку кредитні умови, щоб наші фермери могли брати кредити під 2% і тоді ми зможемо відкрити ринок для всіх. При цьому ми готові захищати договору тривалої оренди та іноземні компанії, які давно на нашому ринку», — сказав Зеленський. Але до тих пір ще потрібно зробити багато речей, додав він. За його словами, потрібно зробити ще багато речей, доки запрацює ринок землі і будуть готові кадастри.

«Я думаю, тут на рівні місцевої влади, принаймні, на рівні губернаторів нам можна відразу сигналізувати, якщо ви відчуваєте якісь проблеми. Просто щоб залишалася довготривала оренда», — підкреслив президент.