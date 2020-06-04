Bloomberg: Іран накриває друга хвиля коронавіруса

В Ісламській Республіці Іран повідомили про понад 3 тис. нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Це є самим великим добовим приростом за останні два місяці і вдвічі перевищує показники, які фіксувалися на минулого тижня.



Так, протягом 3 червня було виявлено 3134 нових випадків захворювання. За даними влади Ірану, загальна кількість хворих в країні становить понад 160 тис. осіб. Більше 8 тис. чоловік — померли.

“У найближчі дні абсолютно необхідно суворе дотримання заходів соціального дистанціювання і використання масок”, — наводить видання слова представника міністерства охорони здоров’я Ірану Киануша Джаханпура.

Іран почав пом’якшення обмежувальних заходів з початком квітня, щоб підтримати свою економіку. На той час загальна кількість хворих в країні становила близько 70 тис.