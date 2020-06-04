Украинцы хохочут над фотожабой на тему погоды

Погода продолжает «радовать» простых украинцев. В начале мая, как и было обещано сотрудниками Укргидрометцентра, наша страна почувствовала тепло и на градуснике было 20 градусов с плюсом. Но циклон принес дождливую погоду, которая продлится до первых чисел июня. Что остается делать тем, кто пребывал дома на карантине, а теперь вынужден вместо солнышка смотреть на дождь за окном? Конечно, смеяться. В сети набирают обороты разные смешные картинки на тему погоды.

Последнее время украинцы не могут определить, какое время года сейчас в стране. По календарю весна, а за окном больше похоже на начало осени. Ливневые дожди, шквальные ветры, прохладная температура, а снег и метель в Карпатах мало напоминают майскую погоду.

Эти и другие факторы вызывают не только огорчение большинство населения, но и веселье, поскольку люди никак не могут повлиять на капризную майскую погоду.

Им остается шутить и держать под рукой свои зимние и летние вещи.

Ведь когда был строгий карантин, солнце светила вовсю, а ветерок действительно был легким. Все это можно увидеть на смешной картинке, которая недавно появилась в сети. На ней можно увидеть четыре надписи. Это Январь, Февраль, Карантин, Май.

Три части демонстрируют дожди и грозы, только в «карантинной» части прекрасная погода. Это такое мягкое сожаление о том, что обычно на май приходятся встречи друзей, совместные выезды на пикник и шашлыки.