Прикута до ліжка москвичка має намір відсудити ₽1 млн за штрафи про «порушення» режиму

«Два тижні мені намагалися вселити почуття провини»

Прикута вже рік до ліжка професор РУДН Ірина Карабулатова, отримала штрафи за «порушення» режиму самоізоляції, подала позов до московським властям про стягнення 1 млн рублів моральної шкоди. Відповідачем виступає головне контрольне управління Москви, пише «Коммерсантъ» з посиланням на позовну заяву Карабулатовой і її представника.

Позовну заяву подано в Пресненський районний суд Москви. Карабулатова, яка є інвалідом I групи, з кінця квітня лікувалася від гострої респіраторно-вірусної інфекції і підписала папери про дотримання вимог домашнього карантину. 11 травня вона отримала перший штраф про «порушення» режиму самоізоляції в 4 тис. рублів. Жінка намагалася повідомити в різні інстанції, що вона фізично не могла вийти з дому. Тільки після публікації 18 травня в соцмережах Карабулатовой, за її словами, подзвонили з главконтроля і пообіцяли скасувати штраф. Однак незабаром їй прийшло повідомлення про другому аналогічному штраф.

Рішення про скасування штрафів від Главконтроля Карабулатова отримала 28 травня, після двох тижнів «переживань і посиленою психоемоційного навантаження». Позивачка зазначає, що в отриманому документі штрафи погоджувалися з тим, що чиновникам «не були відомі відомості про її стан здоров’я».

У мерії Москви вказували на те, що Карабулатова не встановила програма «Соціальний моніторинг», хоча підписала відповідні папери. Заявку на покладається від міста смартфон вона не подавала, судячи з її активності в соцмережах, у неї була можливість встановити додаток, хоча вона стверджує зворотне. Свою позицію за позовом Карабулатова висловила в Facebook, відзначивши, що чиновники повинні відповісти за те, що «два тижні намагалися вселити їй відчуття провини».

Раніше глава президентської Ради з прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв заявив про необхідність скасування всіх штрафів, виписаних москвичам за порушення режиму ізоляції (стаття 3.18.1 Кпап Москви) на підставі даних програми «Соціальний моніторинг». За його словами, це додаток дає неприпустиму кількість збоїв.

У системі моніторингу на даний момент зареєструвалися понад 60 тис. чоловік. За час роботи програми було виписано понад 54 тис. штрафів на суму 216 млн рублів. Столичні суди зареєстрували понад 5,3 тис. скарг москвичів про штрафи за ст. 3.18.1 міського Кпап.