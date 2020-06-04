Кім Кардашьян і Каньє Вест погрожують позовом своєму охоронцю

Кім Кардашян та Каньє Вест погрожують своєму колишньому охоронцю Стіву Станулісу багатомільйонним позовом до суду. Виявилося, що охоронець розповів про особисте жття пари у публічному інтерв’ю і назвав репера “одним з найгірших своїх клієнтів”, “неймовірно впертого”, з яким “нереально розмовляти”.



Я повинен був зустріти його в студії. Коли він дістався туди, ми зайшли в ліфт, і він сказав: “Ти не збираєшся натиснути на кнопку поверху, на який ми їдемо?” І я такий: “Я поняття не маю, який поверх нам потрібен, я перший день на роботі”. І він почав обурюватися: “Тобто ти не подзвонив заздалегідь, щоб дізнатися, куди я повинен направлятися?” Я сказав, що ні. Ну, він обурювався і шаленів, – заявив Стів Стануліс

Каньє та Кім звинуватили Стануліса в розголошенні даних про їхнє особисте життя і пригрозили, що якщо він дозволить собі це ще раз, то на нього чекатиме багатомільйонний позов до суду. Адвокат Стіва впевнений, що чоловік нічого не порушив і планує разом з ним добиватися справедливості у суді.

: bilshe.com