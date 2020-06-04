КПРФ веде протест в паралельну реальність

Як стало відомо «НГ», позицію КПРФ плебісциту 1 липня президія ЦК може ухвалити 4 або 5 червня. Поки що єдиного підходу, схоже, немає: частина виступає за бойкот, частина – за протестне голосування. Але вже є і загальна думка: мовляв, необхідно просувати свої поправки до Конституції, а тому після зняття карантину з ним треба проводити «народний референдум». З одного боку, таке рішення виглядає як відведення лівого протестного електорату в якусь паралельну реальність, але з іншого, вважають експерти, саме воно дозволить керівництву партії і зберегти обличчя, і не посваритися з Кремлем.

КПРФ так і не винесла рішення по своїм діям у ході конституційного плебісциту, хоча після підписання президентом указу про голосування 1 липня зворотний відлік вже пішов.

У партії стверджують, що дискусія ще триває – як і збір думок з реготделений.

Між тим вже з 10 червня дострокове голосування стартує у важкодоступних районах країни, тому що з кожним днем зволікання у КПРФ буде все менше і менше часу для розкрутки тієї чи іншої електоральної тактики. Звичайно, її можна було б взагалі не виробляти, але для провідної опозиційної партії така позиція як би недозволенна. «НГ» опитала членів ЦК про можливі дії комуністів і з’ясувала, що вони, схоже, схиляються до якогось третього шляху, який і не перетне дорогу влади, і не розчарує більшу частину лівого електорату.

Секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов пояснив «НГ»: «Раніше тенденція була така, що партія схиляється до варіанту бойкоту, цю думку було домінуючим серед керівництва. Зараз ми бачимо, що на цьому голосуванні контроль неможливий, а поправки, крім обнулення, – це все обман і якась «замануха». Після того як влада в умовах пандемії сама показала, що Конституція нічого не варто, а голосування – це лише сертифікат для Путіна щодо підтримки його поправок, участь у цій процедурі стає ще більш сумнівним». Обухів вважає, що для КПРФ розумніше просувати свою порядку, наприклад 15 поправок, запропонованих у ході засідань Держдуми. «Ми можемо почати масове опитування або електронне голосування по них», – пояснив він.

Член президії ЦК КПРФ Валерій Рашкін повідомив «НГ», що поки офіційного рішення немає, але московський міськком уже ухвалив, що голосування за обнулення термінів чинного президента для комуністів неприйнятно. «Тому треба або голосувати «проти», або бойкотувати, але ні в якому разі не голосувати «за». Тим більше що все це організовано в цирковому вигляді: ділянки на площах і в парках, голосування без паспорта і спостереження. Такого не було навіть при Єльцині, коли вистава в театрі абсурду робиться заради єдиного актора», – заявив «НГ» Рашкін. На його думку, КПРФ повинна протиставити голосування влади свій, а точніше, «народний референдум», в ході якого громадяни зможуть висловитися про поправки КПРФ, отримавши бюлетень в обмін на свої паспортні дані. Такий референдум цілком міг би стартувати у регіонах відразу після скасування обмежень, тобто в Москві ймовірно після 14 червня.

Заступник голови ЦК КПРФ Юрій Афонін відповів «НГ» звичною фразою: «Позиція партії буде озвучена найближчим часом, мабуть, до кінця тижня. Зараз ми узагальнюємо позицію регіонів і прихильників. Ми кожен день на зв’язку з десятками відділень, узагальнюємо їх пропозиції – і з цього думки більшості сформується позиція партії. Ми ж не можемо висловити думку лише від її керівництва, у нас демократична організація». На думку самого Афоніна, бойкот плебісциту – це неприйнятний варіант для КПРФ, тому що це «самоізоляція від політичної активності», а партія має прагнути донести до виборців свою позицію: власні поправки до Основного закону, вимога конституційної реформи і скликання Конституційних зборів.

Заступник голови ЦК КПРФ Дмитро Новіков розповів, що вже вирішено не переносити засідання президії ЦК з 4-5 червня: «Там будемо обговорювати багато робочі питання, в тому числі голосування по Конституції. Тому теоретично позиція партії може з’явитися вже в четвер». Разом з тим він підтвердив, що кілька фундаментальних тез вже затверджено. По-перше, КПРФ ніколи не підтримувала чинну Конституцію з часу її прийняття в 1993 році – і цю позицію тепер несподівано розділила чинна влада. По-друге, хоча ідеї КПРФ і були враховані при складанні поправок, але в модифікованому вигляді, а головне, це були не основні пропозиції, а другорядні. Так що для партії підтримувати такі поправки особливого сенсу немає, тим більше що викликає сумніву і сама процедура голосування. Але в той же час, підкреслив Новіков, і бойкот – це неефективна позиція, партія повинна просувати свої вимоги. Так що теоретично КПРФ може влаштувати соцопитування, наприклад, і за президентськими поправками, і за своїм або ж дійсно пропонувати громадянам тільки власний варіант конституційних змін. «Ми в процесі розробки технології і тактики», – сказав «НГ» заступник голови ЦК КПРФ.

Голова Політичної експертної групи Костянтин Калачов вважає, що ліві опинилися між двох вогнів: «Якщо закликати до активної протестного голосування, є ризик посваритися з Кремлем, а закликати до бойкоту – не зрозуміють прихильники. «Народний референдум» – насправді логічний для комуністів хід. Так вони і з владою відносини не розірвуть, і імідж опозиційної партії збережуть, а значить, і підтримку електорату». За словами експерта, для себе КПРФ вибрала по-справжньому оптимальний шлях – «відвести протест фактично в паралельну реальність». Зрозуміло, що таке рішення потенційно знижує можливу кількість голосів проти президентських поправок.