Українці вже навчилися обходити автофіксацію порушень ПДР

В Україні з 1 червня в повному обсязі працює система автофіксації порушень ПДР, і перші порушники скоро отримають поштою повідомлення про штрафи. Проте вже, як мінімум, один автомобіліст придумав, як уникнути покарання за перевищення швидкості…

На сторінці “Автомобільний Києв” в Facebook опублікована фотографія кросовера Skoda Kodiaq, у якого частина номерного знака заклеєна папером. Фотографія зроблена в Києві.

Камери системи автофіксації порушень ПДР, звичайно, сфотографують такий автомобіль, але не зможуть його ідентифікувати. Тому порушник швидкісного режиму не отримає “листя щастя” про штраф.