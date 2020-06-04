Цікаво, які санкції штати застосують до Самарському фонду?

Поки негри в США влаштовують майдани в 140 містах країни, Газпром не сидів склавши руки і, не чекаючи чергових санкцій від гегемона, вирішив прибрати всілякі приводи для наїзду на себе.

Тепер судно-трубоукладчик «Академік Черський» належить Самарському теплоэнергетическому майнового фонду (СТИФ). Дана інформація відображена у виписці з реєстрації корабля в Російському міжнародному реєстрі судів.

Раніше про власника трубоукладача, який єдиний з російських судів здатний добудувати газопровід «Північний потік – 2», нічого не повідомлялося. Експлуатує його організацією з 2016 року називалася ТОВ «Газпром флот», пише РБК. Дане підприємство є дочірньою компанією «Газпрому», який придбав «Академік Черський» в 2015 році.

Цікаво, які санкції США застосують до Самарському фонду?