У поліції показали, як відправляють «листи щастя» порушників швидкості

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що близько 2 400 водіїв, які перевищили швидкість, отримають адміністративні постанови у формі листів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що всі документи будуть відправлені в компанію Укрпошта, а потім листоноші доставлять їх по місцях реєстрації порушників правил дорожнього руху, яких помітили системи автоматичної фіксації.

«Про факт фіксації порушення можна дізнатися на офіційних сайтах Міністерства внутрішніх справ, від листонош, які доставляють постанови, від прикордонників, які вручають його при перетині кордону у тому випадку, якщо іноземці перетинали кордон на автомобілі, зареєстрованому за її межами», — сказав Білошицький.

Заступник зазначив, що система автоматичної фіксації, насамперед, спрямована на попередження правопорушень і зниження аварійних ситуацій на дорогах.