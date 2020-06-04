Під Харковом люди з сокирами і зброєю накинулися на «копів», почалася стрілянина

3 червня в Харківській області група озброєних людей оточила автомобіль поліції і почала погрожувати правоохоронцям.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції, інцидент стався в Краснокутському районі.

Люди зі зброєю, палицями і сокирами заявили поліцейським, що вони нібито є жителями району. У ході переговорів з правоохоронцями один із зловмисників вистрілили в бічне скло автомобіля.

У поліції зазначають, що днем раніше ці ж особи вже погрожували поліцейським.

Пізніше на місце прибули інші підрозділи силовиків, які затримали дебоширів.

Тим часом харківські ЗМІ пишуть, що серед затриманих виявився активіст Микола Маслов. Як кажуть його однодумці, він був сильно побитий.

В ніч на 4 червня під стінами поліцейської дільниці в Харкові зібралося близько 30 прихильників активіста, які вимагали його звільнення.