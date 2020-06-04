Вибори в ОРДЛО: Арахамія назвав головну умову

Місцеві вибори в ОРДЛО будуть проведені тільки з поверненням контролю над кордоном.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на інтерв’ю Давида Арахамии телеканалу «Україна 24«.

Голова проурядової фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав головну умову, при виконанні якого в ОРДЛО можуть бути проведені місцеві вибори. Це станеться тільки в тому випадку, коли Україна відновить контроль над тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Поки не буде організований так званий «компонент безпеки», ні про які вибори ОРДЛО не може бути й мови.

«У першу чергу, це відновлення оригінальних українських кордонів. Якщо на кордоні з Ростовом будуть наші прикордонники і наші військові, то теоретично — це можливо. Станом на зараз, ситуація така, що це виглядає малоймовірним. Але ви розумієте, все ж може змінитися. Адже у нас до виборів попереду чотири або п’ять місяців», — зазначив Давид Арахамія.