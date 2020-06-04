Столичное шоссе частично перекрыли для транспорта

Ограничения связаны с ремонтом трубопровода.

Не так давно в связи с карантинными мерами, была ограничена работа общественного транспорта, и Киев застыл в пробках. Сейчас же водителям приготовили еще одну трудность. Со среды 3 июня в столице Украины частично ограничили автомобильное движение по столичному шоссе. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодор» на своей странице в Facebook.

Известно, что ремонт продлится до 7 июня.

«На Столичном шоссе специалисты КП «Киевтеплоэнерго» будут ремонтировать трубопровод. Работы начнут в ночь на среду 3 июня.

По предварительным планам, ремонт продлится до 7 июня. Впрочем, точное время будет известно после оценки масштабов замены трубопровода. Во время работ движение будет частично ограничено в двух крайних левых полосах.

Работать тепловики будут вблизи развязки возле станции метро «Выдубичи» в направлении выезда из города», – уточнили в пресс-службе.