Глава ВТБ Костін вважає, що роздача грошей населенню це просто проїдання кошти

Роздача громадянам грошей в кризовий період нічого не принесе російській економіці, для її зростання насамперед необхідно стимулювати зайнятість, вважає глава ВТБ Андрій Костін.

“Мені теж кажуть: можна роздати гроші. Можна. Вони всі можуть піти на імпорт товарів і нічого не принести в економіку, – пояснив банкір в інтерв’ю Business FM. – Нам потрібно стимулювати, насамперед, зайнятість і економічне зростання, не просто проїдати кошти, а робити так, щоб ці кошти були освоєні, щоб було зростання економіки, щоб люди могли заробити”.

Глава ВТБ підкреслив, що в кризовій ситуації важливо дати росіянам можливість застосовувати наявні навички та кваліфікацію. “Не ходити на біржу праці й отримувати допомогу, нехай навіть більше в два рази, а насамперед заробляти ті гідні гроші, які вони можуть заробити”, – сказав Костін.

При цьому він не уточнив, як громадяни можуть хоча б зберегти свої заробітки в умовах, коли держава змусило їх місяцями існувати в умовах самоізоляції і строгих карантинних заходів.

За оцінкою Костіна, у більшості росіян як і раніше є гроші і непоганий рівень доходу, що дозволяє залишатися платоспроможним і навіть обслуговувати кредити. “Є світові критерії, за якими рівень закредитованості населення не є у нас високим. Є окрема група населення, але вона досить вузька, де дійсно рівень закредитованості занадто високий, там, де люди повинні більше половини зарплати або доходів відраховувати на погашення заборгованості. Але ця група не є визначальною і не може втопити цим банківський сектор”, – пояснив глава ВТБ.

Андрій Костін назвав правильним курс уряду, спрямований, згідно заявам чиновників, на підтримку компаній малого і середнього бізнесу, але з умовою забезпечення зайнятості. Крім того, банкір назвав ефективну програму видачі пільгових іпотечних кредитів. “І ті ж самі іпотечні кредити, які вирішують дуже важливу соціальну задачу для людей, і в той же час підтягують економіку, тому що будівельний сектор – один з найбільш вигідних з точки зору ефекту мультиплікатора для зростання економіки в цілому”, – уклав глава ВТБ.

Додамо, раніше багато російські чиновники і банкіри висловилися аналогічним чином на тему фінансової підтримки населення в період кризи, заявивши, що надмірно витрачати державну казну на прямі виплати всім громадянам. Глава Ощадбанку Герман Греф 21 квітня заявив, що у російської влади “немає снарядів” для роздачі грошей всім підряд. На думку банкіра, необхідно надавати фінансову допомогу найбільш постраждалим від пандемії COVID-19 галузях. Про це заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна, уточнивши, що політика “вертолітних грошей” для Росії не годиться.

Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що Росія могла б піти на емісію і пряму роздачу коштів населенню, якби рубль був світовою резервною валютою. А глава Мінпраці РФ Антон Котяков зазначив, що уряд навіть не розглядало можливість роздати населенню ліквідні кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

Голова правління СК “Роснано” Анатолій Чубайс також виступив проти “легковажною” підтримки населення додатковими рублями. “Ось всім дамо по 20 тис. рублів. Ну, добре. Скільки це – два-три місяці? Якщо правильно пам’ятаю, це приблизно 2 трлн рублів. І далі що після цього? – поставив риторичні питання Чубайс. – А якщо настане друга хвиля коронавирусной інфекції та медичні працівники, які потребують підтримки, її не отримають? Так теж не можна легковажно. У цьому сенсі про тотальну ідею зарахований доходу – я проти, про розумне витяг з неї тій частині, яка трудоспособна, – я за”.

Навпаки, із закликом підтримати населення прямими виплатами в середині квітня виступила група російських економістів, в яку увійшли колишній заступник голови Центробанку Сергій Алексашенко, професор економіки паризького університету Sciences Po Сергій Гурієв, професор ВШЕ Костянтин Сонін. Один з економістів запропонував виплачувати на період карантину дорослим громадянам по 20 тисяч рублів на місяць.

Схожу економічну програму під назвою “П’ять кроків” висунули і опозиціонери, включаючи засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Вона зібрала на різних майданчиках більше 1,5 млн підписів. Фактично влада після зволікань і вирішили частково реалізувати один з пунктів програми, коли Володимир Путін оголосив про одноразову виплату по 10 тисяч рублів на кожну дитину. Правда, цю матдопомогу обмежили вікової категорії з трьох до 15 років.

Опозиціонери продовжують наполягати на необхідності населенню. Політик Дмитро Гудков вважає нинішній режим “жадібним і людожерським”, оскільки він не готовий реально допомагати людям, які опинилися у складній ситуації, використовуючи кошти Фонду національного добробуту. “Путін буде до останнього цю кубушку берегти для себе, тому що для нього це – пісочний годинник його політичного життя. Він буде жертвувати людьми, бізнесом, всіма нами для збереження себе довічно”, – говорив Гудков.