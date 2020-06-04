Facebook видалив групи, де обговорювалася доставка зброї на протести в США

Facebook заблокував сторінки і облікові записи, пов’язані з ультраправої групою, учасники яких обговорювали доставку зброї на протести в США, повідомляє з посиланням на телеканал CNN і заяву співробітників компанії.

За словами співробітників, Facebook спостерігав за користувачами, пов’язаними з групою American Guard, де обговорювалася можливість доставки зброї на протести, які почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського.

Крім того, у компанії розповіли про блокування облікових записів, пов’язаних з украй правою групою Proud Boys, хоча її учасники не обговорювали зброю.

Наголошується, що раніше в компанії планували прийняти заходи проти обох груп і прискорили процес, коли виявили, що в групах обговорюють протести.

По містах США прокотилася хвиля протестів і заворушень після загибелі в Міннеаполісі від рук поліції афроамериканця Флойда. В інтернеті з’явились відео, на яких поліцейські наділи на Флойда наручники, повалили його і навалилися на нього утрьох, причому один із них наступив йому коліном на шию. Флойд на відео кілька разів каже, що не може дихати, потім затихає. Він помер в реанімації. Після початку заворушень звільнили чотирьох поліцейських, а одного з них звинуватили у вбивстві з необережності.