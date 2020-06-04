В організмі загиблого при арешті Джорджа Флойда виявили коронавірус і наркотики

Як показали результати розтину тіла афроамериканця Джорджа Флойда, загиблого при затриманні його поліцейськими в Міннеаполісі, він був інфікований коронавірусом. Позитивний результат на COVID-19 тест Джорджа показав ще у квітні. На момент затримання симптомів хвороби у чоловіка вже не було, але вірус в організмі ще присутній.

Крім коронавіруса в організмі 46-річного Флойда були виявлені наркотики — каннабіноїди, амфетамін і фентаніл. Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на документи судмедекспертами округу Хеннепін.

Раніше судмедексперти заявили, що Джордж Флойд помер в результаті зупинки серцево-легеневої діяльності, викликаної діями поліцейського, придавити його шию коліном. Так що це можна назвати вбивством.

Повідомляється, що причиною смерті став комбінований ефект, який справили прийоми поліцейських, наявність інтоксикантів в організмі Флойда, а також можливі супутні захворювання — в тому числі проблеми з серцем.