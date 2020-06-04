Путіна засікли на використанні «круглоголового» двійника

У черговий раз президент Росії Володимир Путін дав привід підозрювати, що у нього є двійники.

Відмінність у зовнішності російського президента в різний час одного дня помітив український блогер Олексій Голобуцький. На своїй сторінці у Facebook він опублікував два знімка для порівняння.

На одному, зробленому 1 червня о 15:15 під час привітання багатодітних сімей, форма голови Путіна овальна. На другому, зробленому в той же день о 18:30, вона більш округла.

“1 червня в кремлівському бункері був насичений день – довелося, судячи з усього, випускати на вахту цілих двох Путіних: вдень привітав багатодітних батьків яйцеголовый, а ввечері з їх ЦВК говорив круглоголовий і криворотый”, – написав Голобуцький.