США все більше українізуються

Американські міста готуються до чергового дня протестів. Спочатку виникли стихійні демонстрації швидко переросли у добре організовані акції з повним набором лідерів і провокаторів. Заарештовані вже кілька тисяч чоловік, автомобілі спалюються прямо перед Білим домом, президент Трамп в якийсь момент навіть змушений був сховатися в бункері, погрожуючи протестувальникам собаками і зброєю.

Центри найбільших міст заполонили натовпи протестуючих, б’ються вітрини, разграбляють магазини, підпалюють машини і будівлі. Натовпи намагаються штурмом оволодіти поліцейськими дільницями, адміністративними будівлями. Фото і відеоматеріали із США трохи нагадують Київ 2014. Тільки тепло, тільки літо, ну і пожежі.

Майдан в США. Все це було б смішно, якби не було так сумно. Хто б міг подумати, що режим, який поширював і підтримував майданну заразу по всьому світу, зазнає чорної атаці у самій його руйнівній формі. В результаті, країна стоїть на порозі використання армійських підрозділів у найбільш гарячих точках з перспективою повномасштабної зачистки.

Карта заворушень на 1 червня 2020 року:

Використання армії у внутрішніх громадянських конфліктах — це дуже крайній захід, що застосовується тільки в тому випадку, коли ситуація стоїть на порозі реальної громадянської війни. По суті справи, армія, не навчений воювати з цивільними, може просто втопити країну в крові.

За свідченнями знають США зсередини, в події немає нічого незвичайного, хіба що масштаб протестів. Американська поліція — це, в основній своїй масі, збіговисько невдах з паталогическими нахилами, наділених практично необмеженими правами.

У їх середовищі є таке неперекладне вираз — стріт фінгер, що означає фактично одне і те ж як у поліцейській, так і в бандитському середовищі: піти в люди, щоб когось вбити чи просто натиснути на курок пістолета. При цьому, специфіка білих і чорних в тому, що зареєстрована зброя, як правило, в основному у білих, отже, убити чорного набагато простіше і безпечніше, звідси і процвітаюче поліцейське насильство, що має виразну форму расизму.

Також є серйозні питання і до моральним засадам особового складу армії США, отметившимся своїми жахливими злочинами у багатьох куточках світу. Багато спостерігачів відзначають, що в армійських підрозділах процвітають нестатутні відносини і наркозалежність, що виражається у величезній статистикою злочинів: за 2019 рік їх зареєстровано близько 87 тисяч.

Найбільший питання. Злетить або ні протест в США? Начебто почався рух досить активно. Десятки точок по всій країні. Ефектні кадри. Активні дії, преферансы і виступи. Знову ж за кадром миготіння політичних фігур. Хтось петиції збирає, хтось прокурору листа пише, хтось дає коментарі. Загалом рух йде.

Кадри, звичайно, дуже і дуже красиві. Дуже яскраво горить вогонь. Дуже шумно вирує натовп. Дуже брутально виглядає поліцейський спецназ в повній екіпіровці. Загалом, для журналістської братії немає нічого краще, ніж той контент, який зараз йде звідусіль.

Також світові ЗМІ не обійшли увагою резонне припущення, що станься подібний масштаб заворушень в Росії чи Китаї, саме в США консолідувалися б всі брудні політтехнології для прямого втручання у внутрішні справи цих країн і по всіх інформаційних каналах почалася б істерія з приводу жорстокості влади і поліції по відношенню до «мирним, прагне справедливості і демократії, демонстрантам».

Бумеранг повертається.

Незважаючи на вжиті заходи, тривають погроми, переростаючи в мародерство, грабежі супермаркетів, підпали і вандалізм, охоплюють все більше штатів.

У Вашингтоні інтенсивність зіткнень з поліцією наростає і з дня на день зростає ймовірність здійснення загрози Трампа ввести в столицю і інші регіони армію.

Паралельно, виразно почала проявлятися специфіка державного устрою США як союзу самостійних утворень (штатів), розділених по партійній приналежності. Мова поки не йде про відкритому сепаратизмі, але багато губернатори та мери міст (як правило, члени демпартії), усвідомлюючи наслідки необдуманих дій, все частіше висловлюють невдоволення Білим домом.

Мер Вашингтона Муриэл Баузер назвала ганьбою розгін «беззбройних протестувальників» біля Білого дому. Проти заклику президента Трампа придушити заворушення армією виступили також губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо і губернатор штату Орегон Кейт Браун.

У США палять свої американські, державні прапори (???!!!)





Може бути хтось буде говорити, що це хвиля протесту, вскипающая з обурення негритянського населення Америки в боротьбі з порушенням їх прав. Радянська офіційна пропаганда так би і сказала, напевно. Але тут справа тонка. У складі людей, які зараз включені в цей протест дуже багато вельми цікавих груп.

Крім власне негритянських активістів (а ця позиція була тривалий час досить популярна і фінансово поддерживаема в Америці) у протестах беруть участь анархісти всіх мастей, для яких будь-який «заміс» кращий привід проявити себе, «антифашисти» (з фінансується Дж. Соросом руху «Антифа»), різного роду (в першу чергу) демократичні правозахисні активи. Ці приєдналися трохи пізніше, але теж не без значущої мети. Їх справу надати протестів не тільки негритянський, але і про демократичний колорит. Над натовпом зметнулися прапори із стиснутим кулаком.

Незважаючи на арешт офіцера поліції Дерека Човини, який брав участь у затриманні Флойда, протестувальники вимагають справедливості, залишаючи написи “Немає справедливості, немає світу”. Вони видно по всьому Беверлі-Хіллз.

На інших будівлях написали, що “Революція гряде! Прямо зараз”.

Вулиці буквально переповнені такими закликами протестувальників, як “Життя в пеклі” і “Їж багатих”.

Ще характерні написи – “Смерть капіталу” і “Життя чорних важливі” (абревіатура BLM означає “Black Lives Matter”, назва інтернаціонального руху активістів, які виступають проти насильства стосовно чорношкірого населення).

Таке відчуття, що люди забули про своєї головної мети, для чого вони насправді вийшли на вулиці. Все що зараз відбувається в 140 містах США більше схоже на мародерство. Протестувальникам дійсно здається, що тільки таким чином вони здатні вирішити ситуацію.

Люди правда дуже налякані, вони побоюються за своє майно, за своє життя. Їм здається, що владі не вдасться придушити хвилювання і заспокоїти мітингувальників мирним чином. З-за цього багато жителів тепер не виходять зі своїх будинків без зброї.