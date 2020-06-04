Тимошенко в Раді листувалася про «державі» Авакова і «повний провал в Німеччині»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в залі Ради читала повідомлення про те, як Арсен Аваков побудував держава в державі зі столицею на вулиці Богомольця.

Листування зняв кореспондент #Букв

«Корупційний бізнес, рекет, наркоторгівля, незаконні будівництва, приватні армії – все це сьогодні належить Авакову», – скролит Тимошенко в телефоні.





Вона відсилає повідомлення нікому Іллі Осадчуку, який розповідає їй про події в Німеччині.

«Повний провал в Німеччині. Виявили бажання воювати з Росією і просили політичної та фінансової підтримки. Також просили зброю. Відмова», – написав Тимошенко Осадчук у відповідь на питання «Батьківщину Відвоював для мами?»

Цілком можливо, що Осадчук пише про останній візит Андрія Єрмака в Німеччину. Зараз деякі анонімні Telegram-канали повідомляють, що Німеччина не дала згоду на апгрейд Мінських угод або організацію зустрічі в «нормандському форматі» до виконання всіх пунктів Паризького меморандуму.

Сам глава ВП дещо інакше підвів підсумки своєї поїздки в Німеччину.

«По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують щодо нового формату, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактної групи в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався», – повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак журналістам у вівторок у Берліні.

Ілля Осадчук має своєю профіль в Facebook і позиціонує себе як радник Горбачова.

Кілька його інтерв’ю без всякого уточнення, хто він такий, вийшли на сайті «Хвиля». Тому його стали вважати вигаданим персонажем або аферистом. Тим не менш, ця людина часто пише політичній тусовці в лічку і представляється як міжнародний лобіст і один Трампа. Деякі ЗМІ навіть посилалися на нього у новини про призначення Мендель.