Перестрілка в Броварах: вісім затриманих заарештовані без права внесення застави

Суд заарештував без права внесення застави 8 затриманих учасників стрілянини у Броварах (Київська область) за підозрою в замаху на вбивство і бандитизмі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ (МВС).

«Шевченківський столичний суд обрав міру запобіжного заходу затриманим учасникам збройної банди в Броварах», — сказано в ньому.

2 червня поліція Київської області затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах.

В даний час всім затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

Також 12 особам оголошено про підозру за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Станом на 19:00 Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід 4 особам у вигляді арешту терміном на 60 діб без права внесення застави.

1 фігурантові обрано утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 300 гривень, ще 1 — цілодобовий домашній арешт.

Станом на 21:00 ще чотирьом фігурантам, в тому числі організатору по прізвиську «Журавель», або «Виха», обрано запобіжний захід — утримання під вартою без права внесення застави.