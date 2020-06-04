Аудит Державного агентства резерву виявив нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень. Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Михайло Апостол в Facebook.

«Майже 2 700 вагонів зерна, які мали б перебувати на зберіганні в Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків понад 800 млн гривень», — написав він.

Також зазначається, що у філії агентства в Чорткові в Тернопільській області на складах зафіксована недостача зерна, яке б помістилося в понад 150 вагонів-зерновозів.

Як повідомляв SKELET-info, проведені аудити підприємств Держрезерву продемонстрували кричущі зловживання і значні втрати запасів.

А у власності родичів екс-глави Державного агентства резерву Вадима Мосійчука виявили міні-готель і дорогу квартиру.

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SKELET-info

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У Держрезерві «миші з’їли» зерна на 800 мільйонів оновлено: 4 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0