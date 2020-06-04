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У Держрезерві «миші з’їли» зерна на 800 мільйонів

04.06.2020

Аудит Державного агентства резерву виявив нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень. Про це повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Михайло Апостол в Facebook.

«Майже 2 700 вагонів зерна, які мали б перебувати на зберіганні в Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків понад 800 млн гривень», — написав він.

Також зазначається, що у філії агентства в Чорткові в Тернопільській області на складах зафіксована недостача зерна, яке б помістилося в понад 150 вагонів-зерновозів.

Як повідомляв SKELET-info, проведені аудити підприємств Держрезерву продемонстрували кричущі зловживання і значні втрати запасів.

А у власності родичів екс-глави Державного агентства резерву Вадима Мосійчука виявили міні-готель і дорогу квартиру.

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SKELET-info

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У Держрезерві «миші з’їли» зерна на 800 мільйонів оновлено: 4 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

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