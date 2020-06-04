Німеччина теж проти повернення Росії в G7

У Німеччині вважають, що підстав для повернення Російської Федерації в клуб G7 немає. Про це заявив речник уряду Штеффен Зайберт, передає Handelsblatt.

Політик нагадав, що рішення про виключення Росії в 2014 році було прийнято через анексії Криму.

«І підстава для цього рішення зберігається, так як воно було прийнято на підставі анексії Криму, що суперечить міжнародному праву, а вона (анексія — Ред.) триває», – вважає Зайберт.

У той же час представник підкреслив, що право обирати дату проведення саміту і запрошувати гостей залишається за США, так як ця країна є головуючою в G7.

«Якщо ж хотілося б змінити формат G7, це було б можливо лише при одностайному рішенні G7», — додав прес-секретар.