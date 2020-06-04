Доктор рассказал, кто более всего подвержен риску заразиться коронавирусом

Андрей Каприн сообщил о том, что более всего риску инфицироваться коронавирусом подвержены пациенты с онкологическими заболеваниями крови. У таких людей в разы увеличивается и вероятность серьёзных осложнений из-за COVID-19.

Онкогематологические заболевания, или гемобластозы, представляют собой обширную группу новообразований кроветворной и лимфоидной тканей, в которую входят различные по своей морфологии и по клиническим проявлениям патологии. По словам академика, врачи на сегодняшний день видят, что побороть в организме COVID-19 сложнее всего пациентам с онкологическими болезнями крови, так как из-за опухолей поражается их иммунная система.

«Как итог – их иммунитет ослаблен более всего, а потому они менее остальных защищены и от коронавируса, и от любой другой инфекции», – рассказал в беседе Андрей Каприн.

: Новости Ю